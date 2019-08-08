Тверская область готова обеспечивать жильем молодых специалистов-льноводов
Губернатор Игорь Руденя выступил с рядом инициатив по развитию льноводства в России. 8 августа в Тверской области прошла пленарная сессия Всероссийского Дня льняного поля. По мнению главы региона, необходимо на федеральном уровне создать межведомственную отраслевую программу по развитию льноводства. Она будет предусматривать пакеты мер поддержки на всех этапах производства, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.
Кроме того, Руденя предложил открыть на базе Тверской государственной сельхозакадемии направление подготовки специалистов для льноводства, с внедрением практикоориентрованного подхода в обучении. Он отметил, что Тверская область готова, в частности обеспечивать жильём молодых специалистов-льноводов в сельской местности.
Глава региона также полагает, что на федеральном уровне должна быть внедрена система компенсации затрат льноводам по результатам реализации готовой продукции. Такой подход уже применяется в Тверской области.
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