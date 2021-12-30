Территория Саратова станет больше в пять раз
Площадь города Саратов увеличится до 2100 квадратных километров с 1 января 2022 года территория Саратова. Об этом сообщили в городской администрации.
Пятикратного увеличения достигнут с помощью присоединения к городу Саратовского муниципального района. Так Саратов с 900 тысячами жителей станет по площади больше Санкт-Петербурга.
«Российская газета» со ссылкой на администрацию Саратова передает, что пересмотр городских границ нужен для комплексного развития региона. «Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане - в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура», - заявил глава города Михаил Исаев.
При этом часть жителей области отмечали, что могут лишиться «сельских» льгот, уплотнения и оптимизации детских садов и больниц. В мэрии отметили, что 79 сел сохранят статус сельских поселений.
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