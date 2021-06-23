Среди вакцинированных москвичей разыграли первые пять автомобилей

В среду в эфире телеканала «Москва 24» был проведен первый розыгрыш пяти автомобилей среди москвичей, прошедших вакцинацию от COVID-19. Розыгрыш состоялся в рамках акции «Вакцина рулит».



Фамилии выигравших в соответствии с нормативными актами раскрывать нельзя, поэтому в эфире телеканала объявили только их имена. Для участия в акции необходимо было поставить первый компонент вакцины в период с 14 по 20 июня.

Акция будет проходить еженедельно по средам, начиная с 23 июня. Всего будет разыграно 20 автомобилей, стоимость каждого около 1 миллиона рублей. Победители определяются автоматически методом случайного выбора. Организаторы уточнили, что сами выйдут на связь с победителями и сообщат, как забрать машину.

13 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске программы стимулирования вакцинации. Ее участником может стать совершеннолетний гражданин РФ старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля получит первый компонент вакцины, а также заполнит анкету перед вакцинацией.

