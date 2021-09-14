Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга
Все операторы каршеринга российской столицы будут интегрированы в приложение «Московский транспорт», увеличатся максимальные габариты автомобилей и сроки аренды для сервиса. Изменения в правила и регламент предоставления услуг краткосрочного проката автомобилей одобрил Сергей Собянин.
Мэр подписал постановление по итогам заседания президиума правительства Москвы с целью повышения привлекательности каршеринга для пользователей и создания более благоприятных условий для развития сервиса. Так, увеличение максимальных габаритов автомобилей позволит операторам расширить модельный ряд, что станет дополнительным стимулом для москвичей отказаться от покупки личного автомобиля.
Также повышен экологический класс автомобиля каршеринга - не ниже Евро 5. Максимальный срок аренды увеличен до семи календарных дней (ранее было всего сутки). Кроме того, каршеринговые компании, которые выполняют регламент предоставления услуг, получат право льготной парковки автомобилей на платных парковочных местах.
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