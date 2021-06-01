Собянин утвердил названия 19 площадей, улиц и скверов Москвы
Новые названия присвоены в российской столице 19 безымянным до сих пор площадям, улицам и скверам. Постановление на эту тему подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в мэрии.
В частности, наименования получили пять скверов, например, Московского метро, который расположен возле станции столичной подземки «Сокольники». В районе Щукино на севере города появится площадь Академика Вершиловой.
Площадь в Даниловском районе получила имя легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова, а площадь в районе Измайлово Восточное отныне будет называться в честь купца Константина Мазурина.
Получили имена и девять улиц. Одна из них увековечит память Героя Советского Союза, маршала бронетанковых войск Петра Ротмистрова. Ещё одна названа в честь врача-гигиениста Федора Эрисмана. Также на карте Москвы теперь будет значиться и улица футболиста Игоря Нетто – чемпиона Олимпиады и европейского первенства.
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