Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро
Мэр российской столицы Сергей Собянин своим постановлением присвоил названия 22 станциям метрополитена, которые находятся на стадии строительства или проектируются. Решение столичные власти приняли, принимая во внимание позицию москвичей, выраженную в ходе голосования на портале «Активный гражданин».
Так, строящейся конечной станции Сокольнической линии метро присвоено название «Потапово» (проектное наименование - «Новомосковская»). Проектируемая станция Люблинско-Дмитровской ветки будет называться «Южный порт». Её открытие позволит улучшить транспортную доступность территории в районе Южного речного порта.
Ещё четыре станции Троицкой линии, которая сейчас строится, получили названия «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Кедровая», «Ватутинки». Конечный остановочный пункт Арбатско-Покровской ветки подземки будет называться «Гольяново».
Кроме того, названия присвоены восьми станциям будущей Бирюлевской линии, пяти - строящейся Рублево-Архангельской ветки. Две станции Большой кольцевой линии получили наименования «Нагатинский Затон» и «Нижегородская».
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