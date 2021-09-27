Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве районов Матушкино, Крюково, Савелки.

Как отметил градоначальник в блоге на своем персональном сайте, в Зеленограде было запланировано несколько интересных проектов, многие из которых уже завершены.

В частности, власти преобразили территорию Нижнего Каменского пруда в Крюково. В западной ее части создали комфортное рекреационное пространство со скейт-парком, воркаутом, велодорожкой и детскими площадками. Кроме того, на прибрежной территории пруда появились пешеходные дорожки, пикниковые площадки с беседками, пешеходный мостик через русло реки Каменки.

Кроме того, в Крюково продолжается строительство нового микрорайона со школами, детскими садами, паркингами, торговыми комплексами и новым парком активного отдыха площадью 12 га.

Также мэр рассказал о благоустройстве территории, прилегающей к корп. 360, «Дому-флейте» в Савелках. В 2019 году здесь создали бульварную зону и сквер «Флейта».

«В этом году привели в порядок территорию со стороны Савелкинского проезда, где вымостили широкий тротуар, установили новые лавочки и урны. Рядом отремонтировали спортивную площадку и площадку для выгула собак», — сообщил Собянин.

Кроме того, в Савелках благоустроили зону отдыха в 5-м микрорайоне посреди соснового леса, возле развязки на 37 км Ленинградского шоссе. Здесь создали полноценную прогулочную зону с новыми скамейками, фонарями и цветочными клумбами, а в ближайшее время завершат ремонт восьми детских и спортивных площадок.

Обновлен и регбийный стадион, на котором тренируется местная молодежная команда. Новая физкультурно-спортивная площадка с искусственным покрытием позволяет круглый год играть в футбол, также здесь появилось пространство для игры в теннис и баскетбол.

В Матушкино завершилось благоустройство зоны отдыха на Березовой аллее, д. 6-9. Здесь обновили пять детских и пять спортивных площадок, отремонтировали дорожки, установили новые лавочки и фонари. Также зону отдыха озеленили, высадив 20 деревьев и 1,4 тысячи кустарников.

Как отметил Собянин, благодаря реализации новых проектов создания общественного пространства Зеленоград стал еще более уютным и комфортным для жизни.

