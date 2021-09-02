Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде, пообещав внимательно следить за его сохранением.
«Вчера на встрече со студентами мне задали вопрос о трамвайном тоннеле в Сыромятническом проезде. Этот тоннель XIX века является одним из живописных уголков исторической Москвы. Но поверх него проходит линия наземного метро МЦД-2. А для будущего диаметра МЦД-4 компания "РЖД" должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил Собянин, столичные власти отвергли первоначальное проектное решение. Проектировщикам поручили найти способ сохранить красоту тоннеля и решить задачу развития пригородного движения.
Мэр опубликовал фото нового проекта, подчеркнув, что в нем сохранится и единственное в Москве оригинальное сплетение трамвайных путей. Власти города попросили РЖД «максимально бережно» провести реконструкцию тоннеля.
«Будем внимательно следить за этим проектом», — добавил Собянин.
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