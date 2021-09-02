Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде

Роспотребнадзор призывает вакцинироваться и от коронавируса и от гриппа

Просроченная задолженность россиян перед банками составила 955 млрд рублей

СМИ: один из руководителей университета «Станкин» стал фигурантом дела о коррупции

В России с начала пандемии в тысячу раз возросло количество работников, не вернувшихся в офисы с удаленки

Две трети городов в России не соответствуют индексу качества городской среды