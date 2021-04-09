Собянин рассказал о работе благотворительного сервиса mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте подвел итоги первых месяцев работы благотворительного сервиса официального портала столичного правительства.

Как отметил градоначальник, летом прошлого года благотворительные фонды предложили открыть на сайте правительства Москвы сервис для сбора средств на программы адресной помощи нуждающимся.

«Это была хорошая идея. Ведь часто люди хотят помочь, но не знают, как это сделать без лишних усилий, или не очень доверяют рекламе потенциальных получателей», — считает Собянин.

Инициатива была реализована уже в октябре 2020 года. Власти постарались сделать благотворительный сервис максимально простым и удобным для зарегистрированных пользователей портала mos.ru.

Как отметил Собянин, москвичи могут пожертвовать средства в 34 благотворительных фонда, при этом не нужно заполнять никакие бланки и оплачивать комиссии. По словам градоначальника, организации помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным, а их репутация проверена временем.

Собянин подчеркнул, что меньше чем за 6 месяцев москвичи через благотворительный сервис направили 12,5 тысяч пожертвований на общую сумму более 3,3 млн рублей. Отчеты о потраченных средствах публикуются на сайте «Душевная Москва».

