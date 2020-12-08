Собянин принял решение о создании флагманского центра «Мои документы» в ЮВАО

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании флагманского центра «Мои документы» на юго-востоке города и нового центра госуслуг в Щербинке, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что по итогам заседания президиума правительства города флагманский центр в ЮВАО и центр в Щербинке включат в перечень многофункциональных центров, предоставляющих услуги по регистрации отдельных актов гражданского состояния.

Центр «Мои документы» в Юго-Восточном административном округе столицы построят в одном из корпусов ТРЦ «Город» на Рязанском проспекте. Флагманский центр включит в себя 62 окна для приёма граждан. Кроме того, в центре в ЮВАО будут работать популярные дополнительные сервисы, среди которых медицинский кабинет «Моё здоровье», зона отдыха «Моё кафе», турбюро «Мои путешествия» и фотоателье «Моё фото».

На втором этаже парковочной зоны торгово-развлекательного центра инспекторы ГИБДД будут проводить осмотр транспортных средств. Кроме того, во флагманском центре будет доступен уникальный сервис «Консульская легализация документов». Физлица, являющиеся гражданами России и других государств, смогут обратиться с заявлением и получить документ с легализационной надписью или же отказ в её предоставлении.

В составе флагмана ЮВАО будет работать также МФЦ Нижегородского района. Центр «Мои документы» в ТРЦ «Город» станет пятым столичным флагманским центром после офисов в Центральном, Юго-Западном, Южном и Восточном административных округах.

В свою очередь, центр «Мои документы» в поселении Щербинка разместится в ТЦ «Галерея Щербинка» на Новостроевской улице. На данный момент в городе работает территориальный многофункциональный центр с сокращённым графиком работы и ограниченным перечнем услуг.

В новом центре гражданам будет доступен полный перечень государственных услуг и сервисов. Кроме того, в МФЦ в Щербинке будут вести приём сотрудники отдела по вопросам миграции столичного ГУ МВД.



