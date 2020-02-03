Собянин осмотрел строящийся в рамках реновации дом в Западном Дегунине

Мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал ход строительства дома по программе реновации в Западном Дегунино на улице Базовская. Он также встретился с жителями, которым предстоит переезд.

По его словам, всего в программу в этом районе включены 45 пятиэтажных домов, чьи жители проголосовали за переселение. Собянин сообщил, что для строительства новых домов выделены шесть площадок. На половине из них уже начато строительство.

Градоначальник подчеркнул, что вместе с домами будет построена вся необходимая социальная инфраструктура: школа, детский сад и поликлиника.

Первый дом в Западном Дегунино по программе реновации запланирован к сдаче в мае 2021 года. Мэр пообещал, что все жители переедут в «хорошие, комфортные дома». Новостройка спроектирована как восьмисекционный жилой дом высотой 15-16 этажей на 585 квартир.



