СМИ: Власти создадут таможенный пункт пропуска в порту Бердянска
Таможенный пункт пропуска планируют создать в Бердянском морском торговом порту в Запорожской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Савельева российскому лидеру Владимиру Путину.
В документе отмечается, что в октябре глава Запорожской области Евгений Балицкий представил в Минтранс обоснование целесообразности создания в порту пункта пропуска. Мероприятия по его обустройству предлагалось финансировать за счет федерального бюджета. В письме отмечалось, что власти дорабатывают обосновывающие материалы, далее Минтранс подготовит проект акта об установлении пункта пропуска в порту Бердянск. На документе стоит резолюция Путина: «Согласен».
Как отметили в пресс-службе администрации губернатора и правительства Запорожья, тема создания таможенного пункта разрабатывается. Вопрос согласуют с федеральными властями и начнут развивать «только после учета всех возможностей». В Запорожье считают, что создание пункта пропуска позволит систематизировать и ужесточить контроль государства над приемом зарубежных грузов на территорию РФ.
Ранее в Бердянске открыли круглогодичный молодежный образовательный центр «Маяк», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru