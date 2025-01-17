СМИ: Власти создадут таможенный пункт пропуска в порту Бердянска

Таможенный пункт пропуска планируют создать в Бердянском морском торговом порту в Запорожской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Савельева российскому лидеру Владимиру Путину.

В документе отмечается, что в октябре глава Запорожской области Евгений Балицкий представил в Минтранс обоснование целесообразности создания в порту пункта пропуска. Мероприятия по его обустройству предлагалось финансировать за счет федерального бюджета. В письме отмечалось, что власти дорабатывают обосновывающие материалы, далее Минтранс подготовит проект акта об установлении пункта пропуска в порту Бердянск. На документе стоит резолюция Путина: «Согласен».

Как отметили в пресс-службе администрации губернатора и правительства Запорожья, тема создания таможенного пункта разрабатывается. Вопрос согласуют с федеральными властями и начнут развивать «только после учета всех возможностей». В Запорожье считают, что создание пункта пропуска позволит систематизировать и ужесточить контроль государства над приемом зарубежных грузов на территорию РФ.

Ранее в Бердянске открыли круглогодичный молодежный образовательный центр «Маяк», напоминает RT.

