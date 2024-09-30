СМИ: В Башкирии задержали исполняющего обязанности вице-премьера

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев задержан. Об этом пишет «Коммерсантъ-Уфа», ссылаясь на источники.

По данным издания, чиновника задержали утром 30 сентября. Отмечается, что Марзаев фигурирует в уголовном деле о взяточничестве. В материалах также указаны депутат Курултая (Государственного собрания) республики, гендиректор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, совладелец «Дортрансстроя» и экс-руководитель башкирской Ассоциации застройщиков Марат Латыпов, водитель Марзаева.

Алан Марзаев курирует строительство и ремонт дорог в Башкирии, после переизбрания главы республики и ухода в отставку правительства он продолжает работу в статусе исполняющего обязанности.

Ранее в Ростовской области замминистра по физической культуре и спорту региона Светлану Гадарову арестовали по подозрению в получении взятки, напоминает «Свободная пресса». По данным правоохранителей, чиновница получила не менее 80 тысяч рублей.

