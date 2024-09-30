СМИ: В Башкирии задержали исполняющего обязанности вице-премьера
Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев задержан. Об этом пишет «Коммерсантъ-Уфа», ссылаясь на источники.
По данным издания, чиновника задержали утром 30 сентября. Отмечается, что Марзаев фигурирует в уголовном деле о взяточничестве. В материалах также указаны депутат Курултая (Государственного собрания) республики, гендиректор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, совладелец «Дортрансстроя» и экс-руководитель башкирской Ассоциации застройщиков Марат Латыпов, водитель Марзаева.
Алан Марзаев курирует строительство и ремонт дорог в Башкирии, после переизбрания главы республики и ухода в отставку правительства он продолжает работу в статусе исполняющего обязанности.
Ранее в Ростовской области замминистра по физической культуре и спорту региона Светлану Гадарову арестовали по подозрению в получении взятки, напоминает «Свободная пресса». По данным правоохранителей, чиновница получила не менее 80 тысяч рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Интерес к футболу в России упал за 19 лет почти в пять раз
- Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы
- В Курской области сбили две украинские ракеты
- ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
- СМИ: Удары Израиля по Йемену были согласованы с США
- В России возобновили продажи обновленного Subaru Forester
- Экономист предрек доллар по 150 рублей и вспомнил дефолт 1998 года
- СМИ: В Башкирии задержали исполняющего обязанности вице-премьера
- Средний чек на услуги автосервисов в России за год вырос на треть
- Глава РАН Красников: Многие школьные учебники несбалансированы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru