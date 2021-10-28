Сергунина: В Москве начался прием заявок на бесплатный бизнес-курс «Академия инноваторов»
Московский инновационный кластер (МИК) начал прием заявок на участие в программе «Академия инноваторов», он продлится до 28 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Программа предназначена для начинающих предпринимателей, у которых есть инновационные идеи либо они хотят присоединиться к другим проектам и применить свои компетенции и опыт. Участие в «Академии инноваторов» бесплатно. Пройти обучение могут жители любых регионов России старше 18 лет, заявку на участие можно подать на сайте проекта.
«Первый поток стартует 1 декабря. В нем предусмотрено 500 мест. Обучение рассчитано на четыре месяца. Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Реализует программу Московский инновационный кластер», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В частности, для участников программы организуют курс лекций и индивидуальные сессии с наставниками. Эксперты помогут слушателям определить рыночную нишу, составить бизнес-план, дадут рекомендации, как сформировать команду и привлечь инвестиции. «Академия инноваторов» ориентирована на запуск инновационных проектов, модули посвящены в том числе патентованию, тестированию и внедрению разработок, созданию минимально жизнеспособного продукта (MVP) с максимальным использованием инфраструктуры поддержки инноваций.
Выпускникам академии станут доступны сервисы МИК и специализированные финансовые инструменты правительства Москвы. Кроме того, прошедшие программу смогут провести пилотные испытания на площадках столицы, найти партнеров и инвесторов.
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