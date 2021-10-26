Сергунина: Московские компании приняли участие в международном кинорынке MIPCOM

Компании Москвы при поддержке Московского экспортного центра представили свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM и заключили контракты более чем на 100 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития со ссылкой на заместителя мэра города Наталью Сергунину.

В этом году MIPCOM проводится в гибридном формате: офлайн-часть состоялась во французских Каннах 11-14 октября, онлайн-переговоры продолжатся на цифровой платформе до конца ноября. Свои разработки на международном рынке аудиовизуального контента презентовали 18 столичных компаний.

«Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран», — рассказала Сергунина.

По словам заммэра, по итогам 2020 года на столичные кинокомпании и студии анимации пришлось 70% выручки всех предприятий страны в этой сфере. В кинорынке MIPCOM приняли участие московские производители художественных и анимационных фильмов, компании, представляющие сферы оцифровки и хранения контента, управления правами, дистрибуции и лицензирования.

Столичные участники форума презентовали зарубежным партнерам эксклюзивные отрывки из новых фильмов, анимационных лент и сериалов и ряд других проектов. Так, «Союзмультфильм» представил мультфильм-мюзикл и анимационные сериалы, студия Wizart Animation — пятую часть мультфраншизы «Снежная Королева», компания Cyrillica — технологию озвучивания с помощью нейроголосов.

Переговоры в рамках MIPCOM в онлайн-режиме будут открыты для байеров до 30 ноября.

