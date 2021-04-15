Сергунина: более 200 экскурсий проведут в столице в рамках Дней исторического и культурного наследия

Дни исторического и культурного наследия, посвященные памятникам архитектуры Москвы, пройдут в столице в 21-й раз, проект стартует 18 апреля.

Москвичей приглашают посетить уникальные исторические места в компании экскурсоводов и москвоведов. Часть мероприятий пройдет онлайн: видео с мастер-классами и экскурсиями опубликуют на YouTube-канале Мосгорнаследия.

«В экскурсионную программу этого года включено около 90 объектов, в том числе те, что были отреставрированы недавно. Среди них Дом Наркомфина и Северный речной вокзал. Всего с 18 апреля по 31 мая пройдет больше 200 экскурсий. А кроме того, организаторы готовят краеведческий диктант и исторический онлайн-марафон», ― рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Регистрация на ряд экскурсий уже открыта на сайте «Узнай Москву». Участники проекта смогут посетить особняк Морозова в Подсосенском переулке, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице, усадьбу Васильчиковой на Гоголевском бульваре, усадьбу Барышникова на Мясницкой улице и многие другие объекты.

Посетителям экскурсий необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

Кроме того, 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, с 11:00 по 16:50 пройдет онлайн-марафон, в программу которого войдут прямые включения с экскурсий и объектов реставрации.

В выездной студии в павильоне № 14 «Азербайджан» на ВДНХ телеведущий Михаил Зеленский встретится с работающими на столичных объектах архитекторами-реставраторами и молодыми специалистами.

«Одной из локаций станет гостиница “Пекин”, с высоты которой зрители полюбуются видами города и узнают о реставрации скульптур, которая завершилась в 2020 году», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Участников марафона ждет онлайн-прогулка по дому Быкова, которому вернули жилую функцию, и Дому журналиста, где продолжается реставрация исторических помещений. Кроме того, состоится виртуальная экскурсия по находящемуся на реставрации Театру эстрады, которую проведет его художественный руководитель Геннадий Хазанов.

В воскресенье, 18 апреля также пройдет краеведческий диктант «Московский код», вопросы которого посвящены историческим зданиям и памятникам, архитектурным элементам и стилям, знаменитым зодчим, памятным адресам столицы. Диктант будет доступен на портале «Узнай Москву» с 10:00 до 22:00.

Как отметил Алексей Емельянов, проект пройдет уже в третий раз.

«В этот раз будет 25 вопросов, мы подготовили их совместно с краеведами, архитекторами, реставраторами и историками», — рассказал руководитель департамента культурного наследия.

Вопросы диктанта будут зачитывать известные деятели культуры и искусства, политические и общественные деятели, спортсмены, среди которых Михаил Швыдкой, Геннадий Хазанов, Евгений Миронов, Илья Авербух, Мария Киселева, Евгений Герасимов и многие другие.

Более 100 участников, верно ответивших на наибольшее количество вопросов диктанта за наименьшее время, получат подарочные сертификаты от партнеров проекта. На прохождение дается один час, возраст участников не ограничен.

Портал «Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки города. Пользователям интерактивного городского гида доступны фотографии и описания более 2 тысяч зданий, 662 памятников, 324 музеев, более 80 квестов и свыше 150 тематических маршрутов по разным районам Москвы.

