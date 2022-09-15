Режим ЧС федерального характера введён в Приморье после тайфуна

Режим Чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Приморском крае из-за наводнения, объявили в МЧС. Решение принято комиссией правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В МЧС оценили обстановку в регионе как крайне непростую. Наводнение вызвано пришедшим тайфуном. Ущерб от разгула стихии оценивается на сумму более трёх миллиардов рублей. Средства на ликвидацию последствий ЧС будут выделятся из резервного фонда кабинета министров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В управлении МЧС по Приморью рассказали, что угроза подтопления ожидается 16 сентября у села Графское в Дальнереченском районе, 18 сентября у села Тарташевка в Пожарском районе. Вода может залить местные сельскохозяйственные площади, дороги и сами населённые пункты. Бурные потоки угрожают мостам и дамбам.

По данным МЧС, в шести населённых пунктах четырёх муниципальных образований остаётся подтоплено более 60 частных домов и 180 приусадебных участков.

