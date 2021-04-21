Путин: Трассу Москва - Казань продлят до Екатеринбурга и завершат до 2024 года
Президент Владимир Путин заявил о предоставлении регионам принципиально новых инструментов для развития. Эту тему глава государства затронул в своём ежегодном послании Федеральному собранию.
В частности, по словам Путина, будут выделены средства из Фонда национального благосостояния на опорные транспортные магистрали. Будет ускорено возведение дороги от Москвы до Казани. Трассу продлят до Екатеринбурга. Проект должен быть завершён в течение трёх лет.
Как подчеркнул президент, федеральные и региональные магистрали должны действовать как единая система, поэтому недостаточно просто связать города между собой. Опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, через которые она проходит.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru