Правительство Тувы ушло в отставку

Новый глава Тувы Владислав Ховалыг после вступления в должность отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Решение принято в соответствии со статьей 22 закона "О правительстве Республики Тыва". По этой статье правительство республики слагает свои полномочия перед вновь избранным главой», — отмечается в сообщении.

До формирования нового правительства его нынешний состав продолжит исполнять свои обязанности, отмечает Ura.ru.

Напомним, новый глава Тувы был избран в ходе голосования 17-19 сентября. По официальным данным, Ховалыг получил 86,81% голосов.

