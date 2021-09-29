Правительство Тувы ушло в отставку
Новый глава Тувы Владислав Ховалыг после вступления в должность отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Решение принято в соответствии со статьей 22 закона "О правительстве Республики Тыва". По этой статье правительство республики слагает свои полномочия перед вновь избранным главой», — отмечается в сообщении.
До формирования нового правительства его нынешний состав продолжит исполнять свои обязанности, отмечает Ura.ru.
Напомним, новый глава Тувы был избран в ходе голосования 17-19 сентября. По официальным данным, Ховалыг получил 86,81% голосов.
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