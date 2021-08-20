Постановка на воинский учёт в Подмосковье к концу года будет занимать один день
До конца текущего года срок постановки мужчин на воинский учёт в Московской области уменьшится с 20 суток до одного дня. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
Губернатор отметил, что министр поставил задачу сократить время получения услуги до одного дня. «Думаю, до конца года мы сможем об этом доложить», - отметил Воробьёв в ходе селекторного совещания.
Глава региона рассказал, что в будущем руководство региона намерено оцифровать услугу и зарегистрировать ее на региональном портале, чтобы военнообязанные не должны были посещать для этого МФЦ или военкомат. Он добавил, что этот вопрос решается с Минобороны РФ.
«Это потребует интеграции баз данных и особого внимания с учётом сведений, которые составляют государственную тайну. Но мы работаем, и при вашей поддержке здесь тоже всё получится», - передает слова Воробьева «Радио 1».
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