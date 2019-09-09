Подведены итоги выборов в Ставропольском крае и Челябинской области
Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров («Единая Россия») одержал победу на выборах, набрав 79,65% голосов избирателей. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов. По его словам, подсчитаны 100% протоколов, в этих данных не учитывали 99 протоколов с электронного голосования, передает ТАСС. Однако корректировки будут небольшими.
Явка избирателей на 18.00 мск составила 55,18%.
Определились с выбором главы региона и жители Челябинской области. Там после обработки 100% протоколов лидирует самовыдвиженец врио губернатора Алексей Текслер. Его результат 69,31% голосов, передает life.ru.
По данным облизбиркома, явка избирателей на выборах губернатора региона составила 45,14%.
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