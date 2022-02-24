Почти 300 машино-мест Москва выставила на аукцион
Москва выставила на продажу 275 машино-мест в десяти округах Москвы. Они расположены на многоуровневых наземных и подземных парковках. Принять участие в торгах на покупку парковочного места могут жители и представители бизнеса, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Больше всего объектов расположено на западе Москвы – 61 машино-место. По 39 парковочных мест предлагается в Центральном, Северо-восточном и Юго-западном округах. Остальные лоты расположены на Востоке - 37, Северо-западе - 24, на Севере – 17, в Юго-восточном – 14, на Юге – 3, в Новой Москве – 2. Торги по ним пройдут в марте и апреле.
В прошлом году по итогам торгов было реализовано 6,5 тысячи объектов, что на четыре тысячи больше, чем годом ранее.
«Уровень конкуренции в среднем составил четыре участника на лот. В настоящее время на торги выставлено 275 машино-мест, их площадь варьируется от 9 до 50 квадратных метров», - отметил Щербаков.
По самой низкой стартовой цене город предлагает парковочное место площадью 12,9 квадратного метра в подземном паркинге на улице Амурская в Гольянове - 169 тысяч рублей. Дороже всего стоит объект на Рублевском шоссе – 3,4 миллиона рублей за 50,2 квадратного метра.
Купить машино-место можно через аукцион, публичное предложение и продажу без объявления цены. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.
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