Почти 30 коммерческих помещений выставлены на торги в Новой Москве

Через аукцион можно будет купить 27 нежилых помещений под ведение бизнеса в новостройках Новой Москвы. Организатором торгов выступает московский Департамент по конкурентной политике.

Из предложенных объектов 16 расположено в Новомосковском административном округе (НАО), в поселении «Мосрентген». Помещения площадью от 69,5 до 160,5 кв. м. находятся в пяти жилых корпусах на Новомихайловском шоссе, дом 1. Начальная цена составляет от 10, 6 до 24,8 млн рублей.

Еще 11 выставленных помещений находятся в Троицке. Шесть из них – от 103,7 до 167,3 кв. м. – находятся по адресу улица Академика Черенкова, дом 17. Их начальная стоимость составляет от 7,8 до 13,6 млн рублей. Остальные пять находятся в соседнем доме №15, площадь этих лотов составляет от 82,6 до 155,1 кв. м. Начальная цена – от 7 до 12,8 млн рублей.

Площадь помещений варьируется от 69,5 до 167,3 кв. м. Все площадки расположены на первом этаже и оборудованы отдельным входом. Подать заявку на участие в торгах можно до 13 мая.

Глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков напомнил, что коммерческие помещения в новых домах крайне популярны среди предпринимателей. По его словам, такое приобретение быстро окупается, а найти подобные предложения на торгах получается редко.

«Такие лоты на торгах редкость – как правило, их выкупают еще до ввода дома в эксплуатацию, ведь именно ретейл на первых этажах в новых ЖК помогает «оживлять» районы и дает импульс для развития инфраструктуры. Это отличная возможность для открытия или расширения бизнеса. Инвестиции сравнительно быстро окупаются: торговые объекты шаговой доступности популярны среди жителей, кроме того, часть или все помещение можно сдать в аренду для получения дополнительного дохода», – добавил Щербаков.

По словам Ивана Щербакова, наибольшим спросом среди предпринимателей пользуются объекты площадью от 50 до 120 кв. м.

Аукцион состоится 19 мая в 10:00 по московскому времени в электронном формате. О других объектах недвижимости, выставленных на торги, можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

