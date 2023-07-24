Площадь природных пожаров в РФ превысила 1 млн га
Совокупная площадь природных пожаров, в том числе, лесных, на территории Российской Федерации на сегодня превышает один миллион гектаров. Такую статистику привели ТАСС в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
По данным ведомства, 267 очагов природных пожаров продолжают действовать в 19 регионах РФ. При этом в МЧС подчеркнули, что отмечается рост числа термических точек, которые выявляются с помощью спутников из космоса.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях Екатеринбург накрыло смогом от лесных пожаров, горожане жалуются на запах гари. Причём в Свердловской области видимость от пожаров еще хуже.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о повышении на пять лет пребывания в запасе
- Балицкий заявил о спаде активности ВСУ на Запорожском направлении
- AFP: Грете Тунберг грозит до шести месяцев заключения
- СВР назвал агрессией США внесение главы Агентства безопасности Сербии в список санкций
- В МИД Китая не стали комментировать состояние здоровья главы ведомства Цинь Гана
- Площадь природных пожаров в РФ превысила 1 млн га
- Госпитализированного Ивана Краско перевели в реабилитационный корпус
- Обучение в вузах трёх из четырёх новых регионов будет очным
- Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области 880 человек
- Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с 66-летием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru