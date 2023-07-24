Площадь природных пожаров в РФ превысила 1 млн га

Совокупная площадь природных пожаров, в том числе, лесных, на территории Российской Федерации на сегодня превышает один миллион гектаров. Такую статистику привели ТАСС в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным ведомства, 267 очагов природных пожаров продолжают действовать в 19 регионах РФ. При этом в МЧС подчеркнули, что отмечается рост числа термических точек, которые выявляются с помощью спутников из космоса.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях Екатеринбург накрыло смогом от лесных пожаров, горожане жалуются на запах гари. Причём в Свердловской области видимость от пожаров еще хуже.

