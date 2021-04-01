Объем промышленного производства столицы за год вырос на 11,3%

Объем промышленного производства Москвы в январе-феврале текущего года увеличился на 11,3%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил замглавы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, промпроизводство показало рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности: ее объем вырос на 7,6% по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Наиболее заметно увеличилось производство бумаги и бумажных изделий — в 2,5 раза. Кроме того, выросли объемы производства лекарственных средств и применяемых в медицинских целях материалов (в 2,4 раза), а выпуск лекарственных препаратов увеличился в 2,1 раза.

Рост промышленного производства в сегменте готовых металлических изделий составил 78,4%, а неметаллической минеральной продукции (например, бетона) — 68,2%. Повышению спроса на продукцию для строительства продолжают способствовать столичная программа реновации жилья и ряд крупных инфраструктурных проектов, связанных с развитием транспортной системы Москвы.

«Растут и объемы выпуска электрического оборудования. Его производство увеличилось на 85,5%, а одной из ключевых категорий — электропроводников — в 4,1 раза», — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Это объясняется, в том числе, увеличением интернет-трафика и нагрузкой на сети в связи с переходом на дистанционный режим работы и учебы.

В свою очередь, директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева считает, что рост производства достигается также благодаря политике стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ, проводимой столичными властями.

Как напомнила Ганеева, активно инвестирующие компании Москвы, которые осуществляют деятельность в области обрабатывающего производства, в 2020 году получили право на инвестиционный налоговый вычет.

«Так, предприятия, которым присвоен статус московского инвестора первой или второй категории, могут применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 12,5 и 8% соответственно», — добавила Светлана Ганеева.

