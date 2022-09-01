Новая детская поликлиника в Савеловском районе Москвы введена в эксплуатацию
Строительство нового здания детской поликлиники в Савеловском районе на улице Вятская в столице завершено, уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Глава Департамента строительства отметил, что по поручению мэра Москвы Cергея Собянина в городе продолжается программа строительства медицинских учреждений. Загрутдинов подчеркнул, что развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в деятельности правительства Москвы.
Так, застройщиком нового здания детской поликлиники выступает АНО «РСИ». Медучреждение было построено по новым стандартам оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Отмечается, что здание имеет четыре этажа, где разместились, в частности, зона дежурного врача, кабинет приема анализов и введения инъекций, кабинет выдачи справок и фильтр-бокс.
При этом подразделения и помещения здания оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью для удобства маломобильных граждан. Связь между этажами организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп также установлены пандусы и тактильные указатели. Кроме того, было выполнено благоустройство окружающей территории.
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