Новая детская поликлиника в Савеловском районе Москвы введена в эксплуатацию

Строительство нового здания детской поликлиники в Савеловском районе на улице Вятская в столице завершено, уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава Департамента строительства отметил, что по поручению мэра Москвы Cергея Собянина в городе продолжается программа строительства медицинских учреждений. Загрутдинов подчеркнул, что развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в деятельности правительства Москвы.

Так, застройщиком нового здания детской поликлиники выступает АНО «РСИ». Медучреждение было построено по новым стандартам оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Отмечается, что здание имеет четыре этажа, где разместились, в частности, зона дежурного врача, кабинет приема анализов и введения инъекций, кабинет выдачи справок и фильтр-бокс.

При этом подразделения и помещения здания оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью для удобства маломобильных граждан. Связь между этажами организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп также установлены пандусы и тактильные указатели. Кроме того, было выполнено благоустройство окружающей территории.

