Нестационарный торговый объект выставлен на торги в Строгине
Московские власти выставили на аукцион право на торговлю в нестационарном объекте на Таллинской улице (район Строгино, СЗАО). Об этом заявил исполняющий обязанности главы столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, подобные торги позволяют создавать и развивать предпринимательскую деятельность с минимальными начальными вложениями.
Аукцион состоится 4 октября. Победитель торгов после подписания договора сможет открыть продовольственный магазин площадью 56,5 «квадрата» на срок пять лет. Предполагается, что в ассортимент могут входить хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, рыбная и мясная гастрономия, фрукты и овощи, прохладительные напитки и мороженое, бакалея и прочая продукция.
Подать заявки на участие в торгах можно до 29 сентября. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. Информация о торгах можно получить на столичном Инвестиционном портале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru