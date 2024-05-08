На юго-востоке Москвы продадут места на парковке
Город выставил на торги 39 машино-мест в одном из паркингов Рязанского района столицы. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, автовладельцы смогут приобрести у города места в многоуровневом паркинге в доме 1 корпус 2 по Волжскому бульвару.
«Всего доступно 39 парковочных мест площадью от 12 до 15 квадратных метров. Их реализуют посредством публичного предложения, что предполагает понижение цены в ходе торгов. Заявочные кампании завершатся в период с 17 по 24 мая, в зависимости от выбранного лота», – рассказал Пуртов.
Он также уточнил, что сами торги пройдут с 29 мая по 5 июня, а для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Из паркинга есть удобный выезд не только на Волжский бульвар, но и на Окскую улицу и две важные городские магистрали – Волгоградский и Рязанский проспекты. Рядом есть автозаправки и мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа.
Как напомнили в Департаменте, Москва регулярно выставляет на торги различное имущество, а вся информация о лотах публикуется на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Там можно найти фотографии, документацию, условия и форму реализации предлагаемых объектов. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома или офиса, так как вся процедура проходит в формате онлайн.
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