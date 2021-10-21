Москву предупредили о ночных морозах
Кратковременное похолодание до -6°C может накрыть столичный регион в ночь на понедельник 25 октября, предупреждает Гидрометцентр. Таким образом, действующий сейчас атлантический циклон не сможет удержать нынешнее тепло.
Температура существенно понизится на фоне роста атмосферного давления вечером в воскресенье 24 октября. Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве и области в ночные часы будет -1…-6 °C. Днём в понедельник 0…+5 °C, в ночь на вторник 0…-5°C.
Со вторника 26 октября температура воздуха начнёт постепенно повышаться. Днём уже от 2 до 7 градусов тепла, ночью – от 1 до 4 мороза. В среду днём +5…+10 °C. Сохранится облачная погода, с прояснениями, без осадков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru