Москву предупредили о ночных морозах

Кратковременное похолодание до -6°C может накрыть столичный регион в ночь на понедельник 25 октября, предупреждает Гидрометцентр. Таким образом, действующий сейчас атлантический циклон не сможет удержать нынешнее тепло.

Температура существенно понизится на фоне роста атмосферного давления вечером в воскресенье 24 октября. Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве и области в ночные часы будет -1…-6 °C. Днём в понедельник 0…+5 °C, в ночь на вторник 0…-5°C.

Со вторника 26 октября температура воздуха начнёт постепенно повышаться. Днём уже от 2 до 7 градусов тепла, ночью – от 1 до 4 мороза. В среду днём +5…+10 °C. Сохранится облачная погода, с прояснениями, без осадков.

