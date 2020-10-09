Московские власти рассказали, как разблокировать транспортную карту

Жители Москвы, не входящие в группу риска по коронавирусу, могут обратиться в Московский социальный регистр и разблокировать свои транспортные карты. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее пользователи сети сообщали, что соцкарты неожиданно были заблокированы не только у пенсионеров и школьников, но и у людей не из группы риска.

Дептранс отметил, что сообщения о блокировке карт москвича поступали в бот ведомства с самого утра. Также в сообщении говорится, что пассажиры могут связаться с Московским социальным регистром в любой соцсети.

В пятницу в Москве временно приостановили действие льготного проезда в общественном транспорте для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет. Под ограничения попали также люди, страдающие хроническими заболеваниями. Данные меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованному 6 октября, ограничения для учащихся сохранятся до 18 октября, для других категорий граждан — до 28 октября.

