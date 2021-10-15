Многодетная мать из Дагестана вернула детей через год после решения суда
Многодетная мать из Махачкалы Нина Церетилова заявила о возвращении себе троих детей, которых ее бывший муж прятал почти год после решения суда. Об этом Церетилова написала в своем аккаунте Instagram.
«Хочу искренне поблагодарить приставов города Грозного Чеченской Республики, которые в рамках закона и крайне профессионально исполнили решение суда», - написала Церетилова. Она добавила, что дети очень устали и им потребуется психологическая помощь.
По решению Кировского районного суда Махачкалы в марте этого года дети должны были проживать с матерью, однако их отец скрывался от судебного решения и прятал детей от матери. По его словам, она якобы ведет неподобающий образ жизни, что подтверждается ее имиджем - современной одеждой и наличием татуировок.
Ситуацию взял под свой контроль глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. На сторону матери встал и глава Дагестана, он поручил главе республиканского МВД найти детей и вернуть их матери.
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