Многодетная мать из Дагестана вернула детей через год после решения суда

Многодетная мать из Махачкалы Нина Церетилова заявила о возвращении себе троих детей, которых ее бывший муж прятал почти год после решения суда. Об этом Церетилова написала в своем аккаунте Instagram.

«Хочу искренне поблагодарить приставов города Грозного Чеченской Республики, которые в рамках закона и крайне профессионально исполнили решение суда», - написала Церетилова. Она добавила, что дети очень устали и им потребуется психологическая помощь.

По решению Кировского районного суда Махачкалы в марте этого года дети должны были проживать с матерью, однако их отец скрывался от судебного решения и прятал детей от матери. По его словам, она якобы ведет неподобающий образ жизни, что подтверждается ее имиджем - современной одеждой и наличием татуировок.

Ситуацию взял под свой контроль глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. На сторону матери встал и глава Дагестана, он поручил главе республиканского МВД найти детей и вернуть их матери.

