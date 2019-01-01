Регионы России

Мэр Омска упала в лужу во время инспекционной поездки

5 июня15:12

Мэр Омска Оксана Фадина во время инспекции Советского округа города не удержалась на ногах и упала в лужу. Инцидент произошел в ходе осмотра аварийного дома на улице 20-го Партсъезда, сообщает издание «Омск-Информ». Градоначальник попыталась перепрыгнуть большую лужу, но не смогла удержать равновесие. На кадрах видно, что помощники мэра в этот момент разговаривают по своим телефонам и никто из них не успел помочь падающей женщине.

Это досадное происшествие не помешало Фадиной продолжить общение с жителями района. Чиновница поднялась, отряхнула одежду и продолжила осмотр двора по ранее намеченному плану. Она заявила, что «мэр не белоручка, дождя и грязи не боится».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ОмскМэр