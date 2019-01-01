Мэр Омска упала в лужу во время инспекционной поездки

Мэр Омска Оксана Фадина во время инспекции Советского округа города не удержалась на ногах и упала в лужу. Инцидент произошел в ходе осмотра аварийного дома на улице 20-го Партсъезда, сообщает издание «Омск-Информ». Градоначальник попыталась перепрыгнуть большую лужу, но не смогла удержать равновесие. На кадрах видно, что помощники мэра в этот момент разговаривают по своим телефонам и никто из них не успел помочь падающей женщине.