Меняйло отправил в отставку правительство Северной Осетии

Правительство республики Северная Осетия - Алания ушло в отставку. Соответствующий указ подписал врио главы региона Сергей Меняйло.

В пресс-службе главы республики отметили, что члены кабмина будут исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства.

Бывший полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло был назначен временно исполняющим обязанности главы республики Северная Осетия после того, как Владимир Путин принял отставку Вячеслава Битарова по собственному желанию, сообщает RT.

