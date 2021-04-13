Меняйло отправил в отставку правительство Северной Осетии
Правительство республики Северная Осетия - Алания ушло в отставку. Соответствующий указ подписал врио главы региона Сергей Меняйло.
В пресс-службе главы республики отметили, что члены кабмина будут исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства.
Бывший полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло был назначен временно исполняющим обязанности главы республики Северная Осетия после того, как Владимир Путин принял отставку Вячеслава Битарова по собственному желанию, сообщает RT.
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