МЧС Подмосковья предупредило о заморозках ночью 6 сентября
МЧС распространило предупреждение о первых заморозках в Московской области, они прогнозируются в ночь и утром 6 сентября. Информацию об этом распространил подмосковный главк ведомства со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Температура воздуха до минус одного градуса Цельсия может опуститься на востоке региона. На этом фоне в МЧС призвали в предстоящую пятницу избегать появление на улице жителей, которые имеют сердечно-сосудистые и астматические заболевания.
Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», водителей за рулем автомобилей призвали повысить внимание к дороге, строго соблюдать ПДД, не отвлекаться на телефоны. В целом, по данным Росгидромета, в столичном регионе до конца недели сохранится теплая погода. По ночам +10…+12 °C, днём +24…+25 °C.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru