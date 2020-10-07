Кремлёвские куранты остановят в ночь на пятницу

Куранты на Спасской башне Кремля остановят в полночь 9 октября, передаёт агентство РИА Новости.



Часы остановят временно для плановой замены колоколов. Как долго продлятся работы, не сообщается.



Главные часы России остановятся не в первый раз. Ранее куранты Спасской башни останавливали ежегодно в конце октября и в последние выходные марта для перехода на зимнее и летнее время. С 2011 года в России отменили сезонный перевод времени, и с тех пор главные кремлёвские часы останавливались лишь во время реставрации стен Кремля в 2014 году.







