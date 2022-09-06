Корпус лучевой терапии в Коммунарке введут в эксплуатацию в этом году

На территории больницы в Коммунарке продолжаются работы по возведению конструктива здания корпуса лучевой терапии, его введут в эксплуатацию уже в этом году, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, работы выполнены уже на 40%.

Согласно проекту, площадь шестиэтажного корпуса лучевой терапии составит 12,2 тыс. кв. метров, в здании будет шесть этажей. В корпусе разместится лаборатория радиоизотопной диагностики с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, что позволит проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

Как сообщает Департамент строительства Москвы, уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли.

«Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы», - заключил Загрутдинов.

