Корпус лучевой терапии в Коммунарке введут в эксплуатацию в этом году
На территории больницы в Коммунарке продолжаются работы по возведению конструктива здания корпуса лучевой терапии, его введут в эксплуатацию уже в этом году, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, работы выполнены уже на 40%.
Согласно проекту, площадь шестиэтажного корпуса лучевой терапии составит 12,2 тыс. кв. метров, в здании будет шесть этажей. В корпусе разместится лаборатория радиоизотопной диагностики с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, что позволит проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.
Как сообщает Департамент строительства Москвы, уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли.
«Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы», - заключил Загрутдинов.
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