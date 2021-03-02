Командир взвода ДПС в Екатеринбурге обвиняется в хранении наркотиков

В Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков задержан командир взвода дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

В ведомстве отметили, что задержание произошло во время "реализации оперативной информации" на улице Щорса. По данным Горелых, подозреваемый является 40-летним мужчиной в звании капитана.

У задержанного изъяли сверток серого цвета, в котором оказалось запрещенное вещество мефедрон массой 0,223 грамма. Подозреваемый уже отстранен от службы, проводится внутренняя проверка. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

