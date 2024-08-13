Камчатка и Чукотка частично остались без связи из-за аварии
Порыв магистрального сухопутного кабеля произошел в районе Елизово на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба департамента цифрового развития Чукотского автономного округа.
«Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи», — отмечается в сообщении ведомства.
В департаменте указали, что из-за аварии на Камчатке, предположительно, включая Чукотку, отключился интернет и начались перебои с мобильной связью. Так, компания АО «Арктик Регион Связь» сообщала об отсутствии «всех услуг» в связи с работами на электросетях. В свою очередь, «Ростелеком» заявлял о переводе клиентов на Камчатке и Чукотке на спутниковую связь.
Позже «АрктикРегионСвязь» сообщила о восстановлении телефонной связи, по данным организации, авария была устранена 13 августа в 13:43 (04:43 мск).
Ранее в Бурятии 156 населенных пунктов в южных районах остались без электричества из-за срабатывания противоаварийной автоматики, напоминает RT.
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