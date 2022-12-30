Калужская область вошла в топ-10 направлений для зимнего отдыха россиян
Калужская область пользуется популярностью среди любителей справлять новогодние праздники на базах отдыха, сообщает издание «Весть».
Наиболее популярные направления на предстоящие январские каникулы определил российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. Девятое место рейтинга занял город Таруса Калужской области. Ещё одной из самых популярных баз отдыха является парк-отель «Яхонты» в Жуковском районе. Также туристы посещают экопарк в Тарусе «Бобровый мыс».
Возглавляет же топ-10 горнолыжный курорт Архыз, куда собираются более 18% пользователей туристической платформы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- Калужская область вошла в топ-10 направлений для зимнего отдыха россиян
- Путин поздравил с Новым годом в Европе лишь Орбана и Вучича
- Дерипаска призвал разрешить бизнесменам работать в органах власти
- В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников
- Песков назвал здоровье Путина «вопросом государственной безопасности»
- СМИ: Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
- В Кремле выразили обеспокоенность падением украинской ракеты в Белоруссии
- Военный корреспондент Стешин заявил, что СВО может закончиться к осени 2023 года
- «Запланированы». Песков ответил на вопрос о выборах президента в 2024 году
- Полковник США назвал передачу Patriot Украине жестом перед поражением ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru