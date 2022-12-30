Калужская область вошла в топ-10 направлений для зимнего отдыха россиян

Калужская область пользуется популярностью среди любителей справлять новогодние праздники на базах отдыха, сообщает издание «Весть».

Наиболее популярные направления на предстоящие январские каникулы определил российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. Девятое место рейтинга занял город Таруса Калужской области. Ещё одной из самых популярных баз отдыха является парк-отель «Яхонты» в Жуковском районе. Также туристы посещают экопарк в Тарусе «Бобровый мыс».

Возглавляет же топ-10 горнолыжный курорт Архыз, куда собираются более 18% пользователей туристической платформы.



