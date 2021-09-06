К программе «Миллион призов» присоединились новые партнеры

Новые партнеры присоединились к акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победители акции смогут получить 10, 25, 50 или 100 тысяч призовых баллов и потратить их на просмотр фильмов и сериалов, оплату связи, покупку гаджетов и бытовой техники. Баллы можно обменять на покупки у партнеров программы «Миллион призов»: магазинов продуктов, одежды, обуви, косметики, цветов, ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, кафе и ресторанов или пожертвовать на благотворительность. Один балл равен 1 рублю.

Помимо призовых баллов, будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в столице. Всего в рамках акции разыграют более 250 тысяч призов.

Для участия в акции #ВыбираемВместе необходимо зарегистрироваться и 17-19 сентября принять участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы. В ряде районов Москвы необходимо также проголосовать на выборах в Мосгордуму или в муниципальные депутаты. Участвующим в акции жителям столицы на момент голосования должно исполниться 18 лет, также необходима полная учетная запись на mos.ru. Заявление на участие можно подать до 23:59 13 сентября. Подробная информация об онлайн-голосовании представлена в спецпроекте на портале mos.ru.

