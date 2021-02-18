К мэру Биробиджана пришли с обыском по делу о растрате бюджетных средств

Обыски по уголовному делу о растрате бюджетных средств проходят в мэрии Биробиджана и в доме главы города Александра Головатого, сообщает прокуратура Еврейской автономной области (ЕАО).

Ранее надзорное ведомство провело проверку и возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств при благоустройстве детских и спортивных площадок по муниципальному контракту.

Прокуратура установила, что в 2020 году должностные лица мэрии Биробиджана заключили с коммерческой фирмой контракт на благоустройство 9 детских и спортивных площадок города на сумму более 52 млн рублей. Муниципальный контракт был исполнен, однако подрядчик не выполнил работы в полном объеме. Несмотря на это, мэрия подписала акты приемки и перечислила фирме 40,5 млн рублей.

При этом, по данным прокуратуры, фактическая стоимость работ составила около 35 млн рублей. Противоправное расходование бюджетных средств нанесло ущерб в размере 5,6 млн рублей городскому управлению ЖКХ.

Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье «растрата в особо крупном размере». Прокуратура устанавливает обстоятельства преступления и всех причастных лиц.



