К мэру Биробиджана пришли с обыском по делу о растрате бюджетных средств
Обыски по уголовному делу о растрате бюджетных средств проходят в мэрии Биробиджана и в доме главы города Александра Головатого, сообщает прокуратура Еврейской автономной области (ЕАО).
Ранее надзорное ведомство провело проверку и возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств при благоустройстве детских и спортивных площадок по муниципальному контракту.
Прокуратура установила, что в 2020 году должностные лица мэрии Биробиджана заключили с коммерческой фирмой контракт на благоустройство 9 детских и спортивных площадок города на сумму более 52 млн рублей. Муниципальный контракт был исполнен, однако подрядчик не выполнил работы в полном объеме. Несмотря на это, мэрия подписала акты приемки и перечислила фирме 40,5 млн рублей.
При этом, по данным прокуратуры, фактическая стоимость работ составила около 35 млн рублей. Противоправное расходование бюджетных средств нанесло ущерб в размере 5,6 млн рублей городскому управлению ЖКХ.
Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье «растрата в особо крупном размере». Прокуратура устанавливает обстоятельства преступления и всех причастных лиц.
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