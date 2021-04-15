И.о. главы Росгвардии в Астраханской области обвинили в злоупотреблениях полномочиями

Исполняющему обязанности начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) по Астраханской области предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Кроме того, в злоупотреблении обвинили также главу отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Астраханской области.

По версии следователей, в декабре 2020 года обвиняемый, занимавший должность замначальника регионального управления Росгвардии и являвшийся членом аттестационной комиссии, потребовал подарки за успешное прохождение аттестации от двух кандидатов на вышестоящие должности. Обвиняемый передал соответствующий список для их приобретения. Посредником стал начальник отдела вневедомственной охраны.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведены обыски по месту службы обвиняемых. Решается вопрос об избрании меры пресечения и.о. начальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

