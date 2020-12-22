Губернатор Подмосковья примет участие в акции «Ёлка желаний»
22 декабря 202020:17
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв примет участие в акции «Ёлка желаний».
Губернатор исполнит желание 10-летней Насти, которая хочет побывать в Большом театре, и 8-летнего Сережи, который мечтает полетать на вертолете, передает «Радио1».
Предновогодняя акция «Елка желаний» призвана подарить ощущение праздника людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации по различным причинам. Проект реализуется в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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22 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru