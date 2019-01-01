Глава Дагестана попал в больницу с воспалением легких

Глава Дагестана Владимир Васильев попал в одну из московских клиник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики, передает RT. В сообщении отмечается, что врачи поставили ему диагноз воспаление легких.

На время болезни Васильева исполнять обязанности главы региона будет председатель правительства республики Артем Здунов, пишет «Свободная пресса».

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН призвал наказать интернет-троллей за Дагестан.







