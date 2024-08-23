Гендиректор «Тюменской строительной компании» погиб в ДТП
Генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин погиб в дорожно-транспортном происшествии в возрасте 73 лет. Об этом сообщил Союз строителей Тюменской области.
«В результате полученных в автомобильной аварии травм... скончался известный тюменский строитель и общественный деятель Михаил Иванович Родин», — говорится в сообщении.
Как отметили в союзе, Родину было присвоено звание почетного строителя Тюменской области. С 1992 года он возглавлял «Тюменскую строительную компанию», а с 2013-го занимал пост председателя комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства региональной Общественной палаты.
Ранее СМИ сообщили, что в Саратове в результате ДТП погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru