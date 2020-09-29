Дополнительные льготы разработают для волонтеров в Подмосковье
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил разработать дополнительные льготы для волонтеров, которых в Подмосковье насчитается около двух миллионов человек.
«Это люди, которые делают всё от души, за свою помощь ничего не прося. Понятно, что есть какие-то вещи, связанные с текущими расходами – транспорт, питание, а также вещи, в которые волонтеры не могут сами вложиться», - рассказал «Радио 1» глава комиссии по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью Общественной палаты Московской области Евгений Арсентьев.
По его словам, пришло время закрепить это на законодательном уровне.
В свою очередь, председатель группы помощи «Добротворецъ» Юрий Красиков отметил, что, помогая другим, зачастую волонтеры затрачивают немалые ресурсы, на возмещение которых не приходится рассчитывать.
В частности, он предложил поддерживать волонтеров на автомобилях, например, льготными картами от частных топливных компаний.
«Что касается другой деятельности – водолазной группе не хватает возможности что-то приобретать, потому что меценатов не так много, оборудование довольно дорогое, приходится выезжать на поиски в другие регионы», - рассказал он.
Вместе с тем глава комитета Мособлдумы по делам молодёжи и спорта Олег Жолобов заявил о важности не умалить саму суть волонтерства, не поставить во главу угла рыночные отношения.
«Важно, чтобы это была системная работа, которая должна быть прописана в законе. Дело не в том, чтобы ты что-то сделал, а мы тебе конфетку дали», - отметил он.
В августе мэр Москвы Сергей Собянин вручил волонтерaм пaмятные медaли «Зa бескорыстный вклaд в оргaнизaцию общероссийской aкции взaимопомощи #МыВместе».
Мэр вырaзил уверенность, что волонтерское движение Москвы будет нaрaстaть, a влaсти городa продолжaт окaзывaть ему поддержку.
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