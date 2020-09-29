Дополнительные льготы разработают для волонтеров в Подмосковье

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил разработать дополнительные льготы для волонтеров, которых в Подмосковье насчитается около двух миллионов человек.

«Это люди, которые делают всё от души, за свою помощь ничего не прося. Понятно, что есть какие-то вещи, связанные с текущими расходами – транспорт, питание, а также вещи, в которые волонтеры не могут сами вложиться», - рассказал «Радио 1» глава комиссии по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью Общественной палаты Московской области Евгений Арсентьев.

По его словам, пришло время закрепить это на законодательном уровне.