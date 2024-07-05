Деревья начали падать в Москве из-за непогоды
Падения деревьев фиксируются в российской столице из-за порывистого ветра, информирует комплекс городского хозяйства Москвы. В отдельных районах уже прошёл сильный дождь.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столичном регионе ожидается сильный дождь с грозой, возможен град. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду.
Граждан призвали, по возможности, не находиться на улице во время ливня и грозы, не укрываться под деревьями. Центр организации дорожного движения рекомендует воспользоваться метро для поездок по городу. Движение также осложнено в связи с коротким рабочим днём.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», холодный атмосферный фронт, начал действовать уже на севере и западе столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru