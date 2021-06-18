Число пострадавших в результате подтопления в Ялте достигло 11

Число пострадавших в результате подтопления Ялты из-за сильных дождей в Крыму достигло 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ялтинской администрации Янину Павленко.



Павленко заявила, что "пострадавших выявлено 11 человек". Кроме того, глава администрации рассказала об эвакуации более 300 человек. Их временно разместили в гостиницах и санаториях.

В зоне подтопления оказались 70 домов. Павленко пояснила, что на местах работают множество волонтеров. Ранее власти Ялты рассказали о прибывших на место военных Черноморского флота.

Из-за сильных ливней в Ялте погиб один человек 1995 года рождения, его унесло потоком. Ранее в пятницу сообщалось о восьми пострадавших.