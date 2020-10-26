Число незаконных свалок в Подмосковье сократилось на 30%

Количество свалок в Московской области сократилось на 30% с начала текущего года. Такую статистику озвучил глава регионального министерства экологии и природопользования Дмитрий Куракин в ходе рабочего совещания с губернатором Андреем Воробьёвым.

Как пояснил министр положительная динамика – результат функционирования Центра управления регионом, который отслеживает ликвидацию свалок и предотвращает возникновение новых. Для процесса контроля применяется также мобильное приложение, где регистрируется начало и завершение уборки мусора.

Благодаря автоматизации в ЦУРе местные жители в режиме реального времени могут проверить, включена ли та или иная свалка в реестр. Там же обозначены сроки её ликвидации, отмечает «Радио 1».

К началу текущего года в Московской области было зафиксировано 705. С тех пор их количество увеличилось в 5,5 раз до 3798. Однако на сегодня 4008 уже ликвидировано. Таким образом ликвидировать предстоит ещё 500 свалок.

