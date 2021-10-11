Бочкарёв: строительство четырех новых пожарных депо ведется в ТиНАО
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы строят четыре пожарных депо. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В рамках программы "Безопасный город" на территории ТиНАО ведется строительство четырех пожарных депо, одно из них, в деревне Чернецкое поселения Вороновское, планируется ввести до конца этого года», - заявил Бочкарёв.
Кроме того, депо возводят в поселениях Воскресенское, Филимонковское и Рязанское. Еще три депо проектируются, их планируют разместить в поселениях Первомайское, Новофедоровское и в деревне Картамазово поселения Московский.
Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заявил, что техническое оснащение депо будет проведено по современным стандартам.
«Депо оборудуют помещениями для пожарной техники и ее обслуживания, пунктами связи, учебными классами, комнатами отдыха и другими необходимыми помещениями», - добавил Жидкин. По его словам, строительство депо позволит пожарным быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, а также улучшит условия работы для сотрудников.
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